Westerwälder Wochenendkolumne Von Gefahren, Einnahmen und Wettbewerb 04.09.2026, 16:00 Uhr

i Ein gewaltiger Sattelzug musste mitten in den Dorfsträßchen von Berod bei Wallmerod ein kompliziertes Wendemanöver vollführen, weil er Sperrschilder ignoriert hatte. Markus Müller

Gefährliche Reparaturversuche im Wald, ignorante Lkw-Fahrer, eine klamme Kreisstadt mit überraschend weitsichtig veralteten Schildern und eine für die Region wichtige Abstimmung: Markus Müller hat wieder Spitzen und Notizen zusammengetragen.

V ergangene Woche hatten wir noch darüber berichtet, dass bei Heilberscheid eine Brücke über einen kleinen Bach ohne großen Aufwand repariert werden konnte. Dass eine solche Reparatur aber auch im wahrsten Wortsinn ins Auge gehen kann, bewies mir kürzlich ein kleiner Spaziergang am Rande der Montabaurer Höhe bei Höhr-Grenzhausen.







Artikel teilen

Artikel teilen