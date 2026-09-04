Gefährliche Reparaturversuche im Wald, ignorante Lkw-Fahrer, eine klamme Kreisstadt mit überraschend weitsichtig veralteten Schildern und eine für die Region wichtige Abstimmung: Markus Müller hat wieder Spitzen und Notizen zusammengetragen.
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Vergangene Woche hatten wir noch darüber berichtet, dass bei Heilberscheid eine Brücke über einen kleinen Bach ohne großen Aufwand repariert werden konnte. Dass eine solche Reparatur aber auch im wahrsten Wortsinn ins Auge gehen kann, bewies mir kürzlich ein kleiner Spaziergang am Rande der Montabaurer Höhe bei Höhr-Grenzhausen.