Wählen in der Karnevalssession Von der Narrhalla über Nacht zum Wahllokal 24.02.2025, 15:00 Uhr

i In der Wiedhalle Neitersen geben am Wahlsonntag zahlreiche Bürger ihre Stimme für die Bundestagswahl ab. Von der Karnevalssitzung, die am Vorabend im selben Raum stattfand, ist längst nichts mehr zu sehen. Kim Fauss

Die Wahlen am Sonntag waren von Kurzfristigkeit und Karneval geprägt. Wie sind verschiedene Ortsgemeinden in den Kreisen Westerwald und Altenkirchen mit diesen Herausforderungen umgegangen?

Wahlsonntag, kurz vor 8 Uhr am Morgen. Auf den Straßen in der Ortsgemeinde Herschbach/Uww. ist es leer. Vor dem Haus Hergispach zeugen Konfetti, leere Bierflaschen und Müll von dem bunten Treiben, das hier in der vergangenen Nacht bei der Ortsfastnacht geherrscht haben muss.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen