Mein Moment Von der Macht der Wörter Markus Kratzer 27.12.2025, 12:00 Uhr

i Markus Kratzer Jens Weber. MRV

Enkel Toni hat auch im Jahr 2025 seinem Opa – und nicht nur dem – wieder viel Freude bereitet. Und er hat wieder so manchen verbalen Klops gebracht. Markus Kratzer erinnert sich.

Enkel Toni kommt gern zu Oma und Opa. Das zeigt sich spätestens dann, wenn er gegen Abend von Papa oder Mama abgeholt wird und er das Spielen mit seinem Parkhaus, den Autos oder Tieren gerne noch etwas hinauszögert, nur widerwillig seine Jacke anziehen will und lieber vorher noch dringend etwas essen muss oder ein Gang zur Toilette ansteht.







