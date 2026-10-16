Hau ab, Hunger – adios ADHS: An der Selterser Oberwaldschule richten Ehrenamtler morgens gesunde Brote und Vitaminbomben für die Kinder her. Die Grundschüler kommen am besten mit leeren Brotdosen zum Unterricht und greifen gerne zu.
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Messer tauchen in Butter oder Frischkäse und streichen dann schwungvoll über das frische Brot: Die „Frühstücksfreunde“ Vera Wilhelm, Saskia Jerominek und Justin Gottowsky bereiten Käse-, Wurst- und Marmeladenbrote vor, während gegenüber Brigitte Stotz und Michele Simon Gemüse und Obst in kindermundgerechte Stücke schnippeln.