Guter Start für Grundschüler
Von den Frühstücksfreunden schmecken Stulle und Gemüse 
Die Frühstücksfreunde Justin Gottowsky (von links), Saksia Jerominek, Vera Wilhelm und Brigitte Stotz richten Wurst- und Käsestu
Die Frühstücksfreunde Justin Gottowsky (von links), Saksia Jerominek, Vera Wilhelm und Brigitte Stotz richten Wurst- und Käsestullen, Marmeladenbrote sowie Obst und Gemüsesticks auf Servierwagen an, auf denen sie in die Klassenzimmer der Selterser Oberwaldschule gefahren werden.
Katrin Maue-Klaeser

Hau ab, Hunger – adios ADHS: An der Selterser Oberwaldschule richten Ehrenamtler morgens gesunde Brote und Vitaminbomben für die Kinder her. Die Grundschüler kommen am besten mit leeren Brotdosen zum Unterricht und greifen gerne zu. 

Lesezeit 3 Minuten
Messer tauchen in Butter oder Frischkäse und streichen dann schwungvoll über das frische Brot: Die „Frühstücksfreunde“ Vera Wilhelm, Saskia Jerominek und Justin Gottowsky bereiten Käse-, Wurst- und Marmeladenbrote vor, während gegenüber Brigitte Stotz und Michele Simon Gemüse und Obst in kindermundgerechte Stücke schnippeln.
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