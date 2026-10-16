Guter Start für Grundschüler Von den Frühstücksfreunden schmecken Stulle und Gemüse Katrin Maue-Klaeser 16.10.2026, 20:00 Uhr

i Die Frühstücksfreunde Justin Gottowsky (von links), Saksia Jerominek, Vera Wilhelm und Brigitte Stotz richten Wurst- und Käsestullen, Marmeladenbrote sowie Obst und Gemüsesticks auf Servierwagen an, auf denen sie in die Klassenzimmer der Selterser Oberwaldschule gefahren werden. Katrin Maue-Klaeser

Hau ab, Hunger – adios ADHS: An der Selterser Oberwaldschule richten Ehrenamtler morgens gesunde Brote und Vitaminbomben für die Kinder her. Die Grundschüler kommen am besten mit leeren Brotdosen zum Unterricht und greifen gerne zu.

Messer tauchen in Butter oder Frischkäse und streichen dann schwungvoll über das frische Brot: Die „Frühstücksfreunde“ Vera Wilhelm, Saskia Jerominek und Justin Gottowsky bereiten Käse-, Wurst- und Marmeladenbrote vor, während gegenüber Brigitte Stotz und Michele Simon Gemüse und Obst in kindermundgerechte Stücke schnippeln.







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