Vom Westerwald in die Clubmetropole London: Ein DJ erzählt, wie er Zweifel überwand, Netzwerke knüpfte und seine Leidenschaft zum Beruf machte. Ein persönlicher Blick auf Ambitionen, Heimweh und das Leben zwischen Dorf und Rave.
Lesezeit 3 Minuten
Sein Job ist mehr als nur „Play“ drücken: Alexander Tiemann ist ein gefragter Techno-DJ in London. Seine Wurzeln hat er in Ransbach-Baumbach. Der nächste große Gig: das Techno-Festival Nature One – ein Meilenstein in seiner Karriere.Die Nature One ist Deutschlands größter Open-Air-Rave, ein europaweit bekanntes Technofestival.