Vom Dorf zum Großstadtrausch Vom Westerwald zum Techno-Festival Nature One Lena Bongard 11.07.2026, 16:00 Uhr

i Bei seinen "mystra"-Events legt Tiemann als "Fernweh." regelmäßig selbst auf. Luca di Stefano

Vom Westerwald in die Clubmetropole London: Ein DJ erzählt, wie er Zweifel überwand, Netzwerke knüpfte und seine Leidenschaft zum Beruf machte. Ein persönlicher Blick auf Ambitionen, Heimweh und das Leben zwischen Dorf und Rave.

Sein Job ist mehr als nur „Play“ drücken: Alexander Tiemann ist ein gefragter Techno-DJ in London. Seine Wurzeln hat er in Ransbach-Baumbach. Der nächste große Gig: das Techno-Festival Nature One – ein Meilenstein in seiner Karriere.Die Nature One ist Deutschlands größter Open-Air-Rave, ein europaweit bekanntes Technofestival.







Artikel teilen

Artikel teilen