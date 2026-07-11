Vom Dorf zum Großstadtrausch 
Vom Westerwald zum Techno-Festival Nature One
Bei seinen "mystra"-Events legt Tiemann als "Fernweh." regelmäßig selbst auf.
Bei seinen "mystra"-Events legt Tiemann als "Fernweh." regelmäßig selbst auf.
Luca di Stefano

Vom Westerwald in die Clubmetropole London: Ein DJ erzählt, wie er Zweifel überwand, Netzwerke knüpfte und seine Leidenschaft zum Beruf machte. Ein persönlicher Blick auf Ambitionen, Heimweh und das Leben zwischen Dorf und Rave.

Lesezeit 3 Minuten
Sein Job ist mehr als nur „Play“ drücken: Alexander Tiemann ist ein gefragter Techno-DJ in London. Seine Wurzeln hat er in Ransbach-Baumbach. Der nächste große Gig: das Techno-Festival Nature One – ein Meilenstein in seiner Karriere.Die Nature One ist Deutschlands größter Open-Air-Rave, ein europaweit bekanntes Technofestival.
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