Die Gesellschaft für Heimatkunde des Westerwald-Vereins ist immer wieder die erste Adresse, wenn es um interessante Geschichten aus der Heimat geht. Auch bei der Jahresversammlung, die in diesem Jahr im geschichtsträchtigen Historica-Gewölbe in Montabaur stattfand, gab es überaus interessante Informationen.

Heraus stach in diesem Jahr das Referat von Dennis Röhrig, Leiter des Stadtarchivs Montabaur, der sich ausführlich mit der Geschichte des ehemaligen Hotels Waldesruhe im Gelbachtal zwischen Montabaur und dem Wallfahrtsort Wirzenborn beschäftigt hat und darüber ausführlich berichtete. Feiert das einst traditionsreiche Haus doch eigentlich in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag, auch wenn der wahrscheinlich nicht groß gefeiert wird.

i Durch einige Abrissarbeiten in den vergangenen Jahren gibt die heutige Ansicht der "Waldesruhe" fast schon wieder den Erbauungszustand wieder. Markus Müller

Im Dezember 1925 wurde das prächtige „Kurhotel Waldesruhe“ von der Familie Spielmann eröffnet und entwickelte sich in den Folgejahren sehr positiv als beliebtes Erholungshotel, aber auch als Ort zahlreicher Veranstaltungen. Grete und Franz Spielmann waren 1914 aus Wiesbaden in den Westerwald gekommen und betrieben zuerst ein Kaufhaus am Großen Markt in Montabaur, berichtete Röhrig. Aufgrund der vielen Beschäftigten, wie Verkäufer, Lehrlinge und Hausangestellte, sei das offenbar schon ein größerer Betrieb gewesen.

Offenbar beim Osterspaziergang 1925 entwickelte das Paar wohl die Idee, im idyllischen Gelbachtal an dem Ort, wo nur ein Kruzifix und eine Holzbank standen, ein Hotel zu errichten. Trotz einiger Probleme beim Grundstückserwerb ging dann schließlich alles ganz schnell, wie der Stadtarchivar ermittelte: Im Juni begannen die Ausschachtungsarbeiten, am. 14. Juli wurde der Grundstein gelegt, und schon am Nikolaustag konnte trotz klirrender Kälte mit vielen Gästen Einweihung gefeiert werden.

i Auch einen Teich samt Springbrunnen konnten die "Kurgäste" zweitweise an der "Waldesruhe" erleben. Historische Ansichtskarte

Das Hotel wurde schon nach wenigen Jahren (vor allem 1933/1934) erweitert und umgebaut, um die Ansprüche der Gäste zu erfüllen. Schließlich fanden dort auch Konzerte und Tanzveranstaltungen statt. Zwischenzeitlich gab es sogar einen großen Teich mit Springbrunnen neben dem Hotel, wie historische Ansichtskarten belegen. Die zeigen auch, dass meist eine Fahne über dem Gebäude wehte, zur Zeit des Dritten Reiches natürlich die Hakenkreuzfahne. Denn das Haus musste auch die politische Entwicklung nach 1933 in Deutschland teils schmerzlich mitmachen.

Schon 1932 hatte dort ein Kreiswehrsportfest stattgefunden, und der „Stahlhelm“ mit seinen paramilitärischen Gruppen übte auch auf dem Gelände. 1937 besuchten das Hotel aber noch mal viele Touristen. Wie Röhrig berichtete, wurde das Hotel dann 1938/39 Kommandantur der Wehrmacht und diente 1943 für die Unterbringung der Kinderlandverschickung.

i So sah die "Waldesruhe" zur Zeit des Dritten Reiches aus. Über dem Dach weht die Hakenkreuzfahne. Zu der Zeit war das Hotel und Restaurant schon erheblich erweitert und umgebaut worden. Die Postkarte ist 1942 in Montabaur abgestempelt worden. Historische Ansichtskarte

Ähnliches galt nach dem Ende des Krieges, wo das Haus unter amerikanischer und danach französischer Besatzung eine vorübergehend neue Nutzung miterleben musste. So logierte dort auch der französische Divisionsgeneral Pierre König, Oberbefehlshaber der Besatzungsarmee. Zeitweise diente es wohl auch als Ferienheim für französische Kinder.

Neben seiner wieder übernommenen Aufgabe als gern besuchtes Hotel und Restaurant wurde die „Waldesruhe“ im September/Oktober 1946 auch Teil der rheinland-pfälzischen Geschichte, denn hier trafen sich in jenen Tagen Persönlichkeiten unter der Leitung des späteren zweiten Ministerpräsidenten Peter Altmeier (der dort zeitweise auch wohnte), um die Weichen für die Gründung des Landes Rheinland-Pfalz und die Landesverfassung zu stellen. Ob dort sogar, wie oft behauptet, die rheinland-pfälzische Verfassung direkt beraten wurde, konnte der Stadtarchivar bisher nicht verifizieren.

i "Spielmann's Kurhotel Waldesruhe" war oft gut besucht, wie man an den vielen parkenden Autos auf dieser Ansichtskarte sieht. Historische Ansichtskarte

1948 wurde das Hotel renoviert, und der Umsatz der Spielmanns steigerte sich. Viele Berühmtheiten waren Gäste des Hotels. So zählte man Boxlegenden, Sänger, Politiker und Schriftsteller zu den Besuchern. Die bekanntesten waren Prinz Philipp von Hessen, Fritz von Unruh, Lale Andersen und Zarah Leander. Die Schriftsteller unter den Gästen widmeten dem Hotel und der Umgebung sogar einige Gedichte. 1954 zog sich allerdings die Familie Spielmann aus dem aktiven Geschäft zurück und zog in die Montabaurer Tiergartenstraße. Grete Spielmann, die begeisterte Philatelistin war, war lange die älteste Bürgerin der Kreisstadt. Sie starb 1995 im Alter von fast 105 Jahren.

1957 übernahm die Familie Lotz das Haus. 1979 renovierte die Familie Stock, die am Montabaurer Kleinen Markt eine Konditorei betrieb, die „Waldesruhe“ und betrieb sie als Hotel und Restaurant. Doch auch dieser Betrieb wurde bald wieder eingestellt. 1996 erwarb Günter Böhm das Haus und kündigte für 1996/1997 die Wiedereröffnung an. Doch daraus und auch aus der Idee, dort ein Kulturzentrum einzurichten, wurde nichts.

i Der Montabaurer Stadtarchivar Dennis Röhrig referierte beim Jahrestreffen der Gesellschaft für Heimatkunde des Westerwald-Vereins im Historica-Gewölbe in Montabaur über die 100-jährige Geschichte des "Kurhotel Waldesruhe". Markus Müller

Das Haus fand anschließend keine Nutzung mehr und verfiel teilweise sogar. Über die jüngere Geschichte wollte und konnte Dennis Röhrig nicht mehr berichten, da die letzten 30 Jahre noch nicht als historisch anzusehen seien. Bekannt ist nur, dass 2008 sogar mal Landesmittel für das Gebäude fließen sollten. In den vergangenen Jahren wurde das das Tal prägende Gebäude allerdings wenigstens zum Teil hergerichtet und dient derzeit den Werbetafeln nach als Hundepension.

Beim GfH-Treffen ging es auch ums Bierbrauen in Montabaur

In diesem Jahr trafen sich die Mitglieder der Gesellschaft für Heimatkunde (GfH) des Westerwald-Vereins im Historica-Gewölbe in Montabaur. Es war der richtige Ort, um über die Bierbrauer zu berichten, die auch in der Kreisstadt vielfach tätig waren. Neben dem alten Braukeller, der heute als Veranstaltungsort begehrt ist, finden sich, so berichtete Bernd Schrupp, noch viele solcher Gewölbekeller inner- und außerhalb der alten Stadtmauern. Nach dem Vortrag von Dennis Rörig zum „Kurhotel Waldesruhe“ nahm Schrupp die Versammlungsteilnehmer noch zu einem virtuellen Rundgang durch die historische Altstadt von Montabaur mit, die bereits um 1300 mit einer Stadtmauer befestigt war und zeigte, wie lebendig dort die Stadtgeschichte noch immer sichtbar ist. Moritz Jungbluth als Sprecher der GfH und Rainer Gütschow-Buczynska als Fachbereichsleiter Kultur des Westerwald-Vereins bedankten sich bei den Vortragenden für die doch wieder einmal geschichtlich sehr interessanten Ausführungen. red