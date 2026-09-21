Westerwälder Wochenendkolumne Vom letzten Amtshandeln und falschem Namen Markus Müller 21.09.2026, 08:47 Uhr

i Diese Postkarte von den Druidenstein-Festspielen hat der damals elfjährige Willi Kohl 1953 an seinen Vater geschickt. Willi Kohl

Klaus Lütkefedder hat auf dem Chefsessel des Kreishauses Platz genommen. Bis zur letzten Minute war er für seine VG Wallmeord im Einsatz. Die wird nun bald einen Bürgermeister wählen. Abgestimmt wird auch an anderer Stelle.

Auch in dieser Woche wieder wurde in unserer Zeitung über den Druidenstein berichtet, der ja bekanntlich das Naturwunder 2026 werden will. Das ist auch Willi Kohl aus Höhn aufgefallen, der früher in Betzdorf und damit noch ein Stück näher am bekannten Sagenfels des Westerwaldes wohnte.







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