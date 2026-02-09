Er ist nicht nur passionierter Jäger, sondern für sein Unternehmen Ebener Fassaden immer auf der Jagd nach neuen Aufträgen: Der Bad Marienberger Stefan Weber nimmt uns mit auf eine kleine Rundtour durch die Firma im Stadtteil Eichenstruth.
Das Firmengelände von Ebener Fassaden im Bad Marienberger Stadtteil Eichenstruth ist ganz schön groß. Da nutzt Firmenchef Stefan Weber gerne ein kleines Elektrofahrzeug, um den Besucher von einer Halle zur nächsten zu fahren. Und überall wird deutlich: Hier wird was weggeschafft.