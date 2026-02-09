Fassaden aus Bad Marienberg Vom Jäger, der 3000 Tonnen Alu pro Jahr verarbeitet Markus Müller 09.02.2026, 12:25 Uhr

i Der Bad Marienberger Unternehmer Stefan Weber ist nicht nur passionierter Jäger, sondern für sein Unternehmen Ebener Fassaden immer auf der Jagd nach neuen Aufträgen. Röder-Moldenhauer

Er ist nicht nur passionierter Jäger, sondern für sein Unternehmen Ebener Fassaden immer auf der Jagd nach neuen Aufträgen: Der Bad Marienberger Stefan Weber nimmt uns mit auf eine kleine Rundtour durch die Firma im Stadtteil Eichenstruth.

Das Firmengelände von Ebener Fassaden im Bad Marienberger Stadtteil Eichenstruth ist ganz schön groß. Da nutzt Firmenchef Stefan Weber gerne ein kleines Elektrofahrzeug, um den Besucher von einer Halle zur nächsten zu fahren. Und überall wird deutlich: Hier wird was weggeschafft.







