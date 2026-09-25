Das Aufräumen nach dem Unwetter im August geht weiter, Ende ist am Sonntag, 27. September, hingegen beim Druidenstein – zumindest was die Abstimmung zum Naturwunder 2026 angeht. Auch hier ist deshalb noch einmal Einsatz gefragt.
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Ich glaube, aktuell ist der Druidenstein bei Herkersdorf, der nach dem Willen des Westerwald-Vereins das Naturwunder 2026 werden soll, von seinen Westerwäldern etwas enttäuscht. Er hätte sich mehr Fans erhofft, die für ihn stimmen. Immerhin hat er aber schon die 2000er-Marke geknackt.