Westerwälder Wochenendkolumne
Vom Aufräumen, Spezialisten und Endspurt
Für den Druidenstein geht es am Wochenende bei der Wahl zum Naturwunder 2026 in den Endspurt. Bis einschließlich Sonntag, 27. Se
Für den Druidenstein geht es am Wochenende bei der Wahl zum Naturwunder 2026 in den Endspurt. Bis einschließlich Sonntag, 27. September, kann noch online abgestimmt werden.
Markus Müller

Das Aufräumen nach dem Unwetter im August geht weiter, Ende ist am Sonntag, 27. September, hingegen beim Druidenstein – zumindest was die Abstimmung zum Naturwunder 2026 angeht. Auch hier ist deshalb noch einmal Einsatz gefragt.

Lesezeit 3 Minuten
Ich glaube, aktuell ist der Druidenstein bei Herkersdorf, der nach dem Willen des Westerwald-Vereins das Naturwunder 2026 werden soll, von seinen Westerwäldern etwas enttäuscht. Er hätte sich mehr Fans erhofft, die für ihn stimmen. Immerhin hat er aber schon die 2000er-Marke geknackt.
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