Vorweihnachtliche Klänge Volles Haus bei Konzerten des Musikgymnasiums Montabaur Hans-Peter Metternich 20.12.2025, 12:00 Uhr

i Mit Hörner- und Fanfarenklängen leitete das Bläservororchester „BVO“, das unter der Leitung von Philipp Hebgen steht, das dritte Konzert in der Sequenz der Weihnachtskonzerte des LMG ein. Hans-Peter Metternich

400 Schüler des Landesmusikgymnasiums Montabaur zeigten an drei Tagen bei den beliebten Weihnachtskonzerten in der Stadthalle ihr Können.

Aller guten Dinge sind drei. Hier liegt die Betonung auf „gut“, denn das, was 400 musizierende und singende Schülerinnen und Schüler des Landesmusikgymnasiums (LMG) Montabaur bei drei Weihnachtskonzerten gezeigt haben, war einfach Spitze. Die dritte Veranstaltung in der Stadthalle der Kreisstadt am Donnerstag war so wie die beiden anderen ebenfalls ausverkauft.







