Volles Haus bei Konzerten des Musikgymnasiums Montabaur

400 Schüler des Landesmusikgymnasiums Montabaur zeigten an drei Tagen bei den beliebten Weihnachtskonzerten in der Stadthalle ihr Können.
Aller guten Dinge sind drei. Hier liegt die Betonung auf „gut“, denn das, was 400 musizierende und singende Schülerinnen und Schüler des Landesmusikgymnasiums (LMG) Montabaur bei drei Weihnachtskonzerten gezeigt haben, war einfach Spitze. Die dritte Veranstaltung in der Stadthalle der Kreisstadt am Donnerstag war so wie die beiden anderen ebenfalls ausverkauft.