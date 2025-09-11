Mit fast 96 Prozent Zustimmung ist Volker Birk zum neuen Ortsbürgermeister von Kroppach gewählt worden. Wir haben mit ihm über seine neue Aufgabe gesprochen.

Wenn Volker Birk über die Dorfgemeinschaft in seiner Heimatgemeinde Kroppach spricht, kommt er nicht umhin, das gute Miteinander zu betonen. Daran mitzuwirken, dass dieser Zustand bewahrt und am Leben gehalten wird, war für ihn Motivation, bei der Wahl zum neuen Ortsbürgermeister vor wenigen Wochen anzutreten. Und das Votum der Wähler dazu war eindeutig: Mit 95,6 Prozent stimmten sie mit Ja für den bisherigen Ersten Beigeordneten, der somit die Nachfolge des vorherigen Ortschefs Michael Birk antritt, der sein Amt aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte.

Ganz neu sind die Aufgaben, die jetzt auf ihn zukommen, für Volker Birk nicht, hatte er doch bereits seit Anfang Juni die kommissarische Leitung der Amtsgeschäfte Kroppachs inne. Seit 2017 war der 59-Jährige Beigeordneter, bevor er jetzt ganz an die Spitze der Gemeindeführung gewählt wurde. Jegliche Form von Ehrenamt funktioniert seiner Meinung nach nur, wenn das familiäre Umfeld das Engagement trägt und unterstützt. Da dies durch seine Lebensgefährtin gegeben sei, die Kreisverwaltung Altenkirchen als sein Arbeitgeber ebenfalls mitspiele und zudem die Atmosphäre im Gemeinderat gut sei, sei ihm die Entscheidung zur Kandidatur leichtgefallen, betont er im Gespräch mit unserer Zeitung.

„Der Rat ist kein elitärer Club. Alleingänge sind immer schlecht.“

Kroppachs neuer Ortsbürgermeister Volker Birk

An der Zusammensetzung des Rates gefalle ihm die Mischung – und dass alle Mitglieder sachliche Kritik aushielten, Mehrheitsmeinungen akzeptierten und zwischen privaten und politischen Bereichen unterscheiden könnten. „So macht Ratsarbeit Spaß“, betont Hobbylandwirt Volker Birk, der bei der Kreisverwaltung in Altenkirchen hauptamtlich Ansprechpartner für die Bauern im AK-Land in Sachen Agrarförderung ist.

Ansprechbar möchte er auch für alle Kroppacher sein. Gleich nach seiner offiziellen Amtseinführung (der Sitzungstermin steht noch nicht fest) möchte er eine Bürgerversammlung einberufen, um die Bewohner, die Gewerbetreibenden und die Vereine über die anstehenden Themen zu informieren und sie bei der Umsetzung mitzunehmen. „Der Rat ist kein elitärer Club. Alleingänge sind immer schlecht“, sagt Volker Birk, der ein entfernter Verwandter seines Amtsvorgängers Michael Birk ist.

Besonders erfreut ist der neue Ortschef über die Möglichkeit, die Grundschule, die sich in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Hachenburg befindet, in eine Ganztagsschule umzuwandeln. Das stärke den Standort Kroppach. Darüber hinaus müssten perspektivisch einige Straßenprojekte in der Kommune angegangen werden. Doch man müsse beachten, was finanziell leistbar sei und was nicht. Der Ausbau von Straßen bedeute zudem Sperrungen und Beeinträchtigungen. Auch darüber müsse man frühzeitig mit den Bürgern sprechen.

Doch wenn das Netzwerk in Kroppach weiterhin so gut funktioniere, sei ihm nicht bange, erklärt Volker Birk, den man hin und wieder auf dem Traktor durchs Dorf fahren sieht. Da er viel in der Gemarkung unterwegs sei, wisse er, dass alles ordentlich sei, findet er lobende Worte für die Gemeindearbeiter.