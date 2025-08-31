Kroppach hat einen neuen Ortschef: Am Sonntagabend, 31. August, wurde das vorläufige Wahlergebnis von der VG Hachenburg zur Bürgermeister-Entscheidung verkündet. Volker Birk ist nun mit 95,6 Prozent (216 Stimmen) neuer Ortschef.

Volker Birk ist neuer Ortsbürgermeister von Kroppach: Mit einer Zustimmung von 95,6 Prozent (216 Ja-Stimmen) wurde er am Sonntag von den Wählern zum Nachfolger von Michael Birk gekürt. 10 Wähler (4,4 Prozent) stimmten gegen den Kandidaten. Volker Birk war bei dieser Wahl der einzige Bewerber. Wahlberechtigt waren 559 Bürger, wie die VG Hachenburg mitteilt.

Michael Birk war im Frühjahr nach 13 Jahren an der Spitze der Gemeinde aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten. Seither hatte der Erste Beigeordnete Volker Birk die Geschäfte der Kommune geleitet, zu dessen Ortschef er nun gewählt wurde. Diese Wahl hat nun zur Folge, dass die Beigeordneten-Frage neu beantwortet werden muss.

Als eine seiner letzten Amtshandlungen hatte Michael Birk im Mai verkünden können, dass die Kroppacher Grundschule in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Hachenburg vom Land die Option zur Ganztagsschule erhält, wodurch der Schulstandort langfristig gesichert werden solle.