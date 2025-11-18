Vokalensemble TonArt läutet die Adventszeit ein

Gemeinsam mit dem gemischten Chor Vokalensemble TonArt unter der Leitung von Frank Hilgert werden die Sopranistin Julie Grutzka und der Limburger Domorganist Carsten Igelbrink adventliche Stimmung nach Hillscheid am 29. November bringen.
Lesezeit 2 Minuten
Das Vokalensemble TonArt, das unter der Leitung von Frank Hilgert steht, eröffnet, am Samstag, 29. November, 17 Uhr, in der katholischen Kirche in Hillscheid die klingende Adventszeit. Den „Lichterglanz“, so das Motto der Soiree, entzünden gemeinsam mit dem gemischten Chor die Sopranistin Julie Grutzka und der Limburger Domorganist Carsten Igelbrink.