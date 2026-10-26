Grandiose Stimmen
Vocapella bezaubert mit Chormagie in Wirgeser Kirche
Beim Konzert im Westerwälder Dom in Wirges zelebrierten die Sänger von Vocapella Chorgesang wie von einem anderen Stern.
Beim Konzert im Westerwälder Dom in Wirges zelebrierten die Sänger von Vocapella Chorgesang wie von einem anderen Stern.
Hans-Peter Metternich

Vocapella verwandelte die Wirgeser Kirche in ein Klangwunder. 19 Stimmen entführten das Publikum auf eine berührende, mitreißende Reise durch Jahrhunderte Chormusik.

Lesezeit 3 Minuten
Im Rahmen der Konzertsequenz „Musik am Westerwälder Dom“ gastierte am Sonntagabend in der katholischen Kirche in Wirges das international renommierte Ensemble Vocapella aus Limburg unter der Leitung von Tristan Meister. Unter dem Motto „Komm, Trost der Welt“ zelebrierten die 19 jungen Sänger eine eineinhalbstündige Soiree, die nicht nur bei den Freunden anspruchsvoller Chormusik tiefen Eindruck hinterließ.
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