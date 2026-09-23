Bismarckstraße Bad Marienberg Vierte Generation führt jetzt Foto Röder-Moldenhauer Nadja Hoffmann-Heidrich 23.09.2026, 09:00 Uhr

i Zwei Generation, viermal Leidenschaft fürs Fotografieren, ein enges Familienband: (von links) Tim Moldenhauer, Bettina Röder-Moldenhauer, Uwe Moldenhauer und Anne Moldenhauer in ihrem Studio in der Bad Marienberger Bismarckstraße. Cecil Arp

Die Bismarckstraße in Bad Marienberg und das Fotostudio Röder-Moldenhauer sind eng miteinander verknüpft. Seit 1958 hat das 1906 gegründete Familienunternehmen hier seinen Sitz. Inzwischen wird der Betrieb von der vierten Generation geführt.

Bei Familie Röder-Moldenhauer liegt die Leidenschaft fürs Fotografieren in den Genen: Seit 120 Jahren schon gibt sie dem Westerwald und seinen Menschen ein Gesicht. Die Technik dazu hat sich von den Anfängen bis heute stark verändert, doch geblieben ist die Tatsache, dass „Rö-Mos“, wie Freunde und Bekannte die Familienmitglieder liebevoll nennen, mit ihrer Arbeit Botschafter für ihre Heimat sind.







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