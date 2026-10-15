Übergriff in Oberrod
Vier tote Schafe im Revier des Problemwolfs GW2478
Vier Schafe wurden tot auf einer Weide in Oberrod entdeckt. Ob es sich um einen Wolfsangriff handelt, wird derzeit überprüft.
Vier Schafe wurden tot auf einer Weide in Oberrod entdeckt. Ob es sich um einen Wolfsangriff handelt, wird derzeit überprüft.
Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance/dpa

Erneut liegen verendete Schafe auf einer Weide im Westerwald. Der Vorfall mit vier toten Tieren ereignete sich in Oberrod. Nun wird untersucht, ob ein Wolf, möglicherweise der zum Abschuss frei gegebene Rüde GW2478, der Verursacher ist.

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Der Wolfsrüde GW2478 ist im Westerwaldkreis zum Abschuss frei gegeben, weil er wiederholt Schafe und andere Nutztiere gerissen hat. Noch aber ist der „Problemwolf“ nicht erlegt, und in der Region kommt es weiterhin zu Nutztierübergriffen. So wurde laut Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) bereits am Sonntag ein Schadensfall mit vier toten Schafen aus Oberrod gemeldet.
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