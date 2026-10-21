Nach zwei schweren Unfällen mit vier Todesopfern befasst sich die Unfallkommission mit dem Autobahnabschnitt bei Nentershausen. Es wurden Maßnahmen besprochen, ob sie umgesetzt werden können, wird derzeit geprüft.
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Innerhalb von nicht einmal drei Wochen haben sich auf der A3 in Fahrtrichtung Köln nahe der Anschlussstelle Nentershausen/Diez zwei schwere Unfälle mit tödlichem Ausgang ereignet. Infolge eines Unfalls am 27. September starben ein 19-jähriger Mitfahrer und später auch der 35-jährige Beifahrer; bei dem Unfall in der vergangenen Woche am 15.