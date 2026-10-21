Nach zwei schweren Unfällen Vier Tote auf Westerwälder A3: Autobahnpolizei reagiert Katrin Maue-Klaeser 21.10.2026, 06:00 Uhr

i An der Unfallstelle an der Anschlussstelle Diez/Nentershausen erinnert unter anderem ein Foto des 19-Jährigen, der in einem Cupra Ateca dort ums Leben kam, an den tödlichen Unfall am 27. September. Andreas Egenolf

Nach zwei schweren Unfällen mit vier Todesopfern befasst sich die Unfallkommission mit dem Autobahnabschnitt bei Nentershausen. Es wurden Maßnahmen besprochen, ob sie umgesetzt werden können, wird derzeit geprüft.

Innerhalb von nicht einmal drei Wochen haben sich auf der A3 in Fahrtrichtung Köln nahe der Anschlussstelle Nentershausen/Diez zwei schwere Unfälle mit tödlichem Ausgang ereignet. Infolge eines Unfalls am 27. September starben ein 19-jähriger Mitfahrer und später auch der 35-jährige Beifahrer; bei dem Unfall in der vergangenen Woche am 15.







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