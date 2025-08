Vier Leichtverletzte bei Unfall an Kreuzung

Westerburg. Nach einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in einem Kreuzungsbereich der L288 bei Westerburg wurden vier Personen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die vier beteiligten Personen, darunter ein kleines Kind, wurden bereits rettungsdienstlich behandelt, als die die Feuerwehren aus Westerburg, Gershasen und Wengenroth, die zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person angefordert wurden, eintrafen. Vor Ort konnten die eintreffenden Einsatzkräfte glücklicherweise feststellen, dass keine Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt waren. Die Feuerwehren sicherten die Einsatzstelle ab und streuten auslaufende Betriebsstoffe ab.

Neben den Feuerwehren aus der VG Westerburg waren der Rettungsdienst Westerburg und Rennerod im Einsatz. Der mitalarmierte Rettungshubschrauber konnte seinen Einsatz abbrechen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an die Feuerwehren der VG Westerburg:

Patrick Schäfer, Mobil: 0160 / 64 66 344 Niklas Mohr, Mobil: 0171 / 51 85 989 E-Mail: presseteam@ feuerwehren-vgwesterburg.de