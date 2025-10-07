Besondere Vernissage Vielfalt und Kreativität bei Kunstmeile Bad Marienberg Gaby Wertebach 07.10.2025, 13:00 Uhr

i Die Gäste bewunderten die zahlreichen Bilder und Werke, die teils auch käuflich erworben werden können. Röder-Moldenhauer

Für drei Wochen halten Kunstwerke mit kultureller Lebendigkeit, Vielfalt und Kreativität Einzug im Foyer der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg. 26 Künstler und Künstlerinnen möchten mit ihren Werke die Menschen berühren und begeistern.

Zu einer besonderen Vernissage im fantasievoll geschmückten Foyer der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg hatte die Werbegemeinschaft Bad Marienberg und die Sparkasse Westerwald-Sieg eingeladen. Kleine Vasen auf den Tischen, zwischen den Blumen steckten Pinsel, sorgten für das passende Ambiente.







