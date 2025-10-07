Für drei Wochen halten Kunstwerke mit kultureller Lebendigkeit, Vielfalt und Kreativität Einzug im Foyer der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg. 26 Künstler und Künstlerinnen möchten mit ihren Werke die Menschen berühren und begeistern.
Lesezeit 2 Minuten
Zu einer besonderen Vernissage im fantasievoll geschmückten Foyer der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg hatte die Werbegemeinschaft Bad Marienberg und die Sparkasse Westerwald-Sieg eingeladen. Kleine Vasen auf den Tischen, zwischen den Blumen steckten Pinsel, sorgten für das passende Ambiente.