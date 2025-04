An Straßen und Wegen, in Parks und auf Plätzen kann man allerlei Müll finden. Dem sagen alljährlich viele Westerwälder bei der Aktion „Saubere Landschaft“ den Kampf an.

250 Kilogramm Müll in 13 Säcken haben die freiwilligen Helfer in Zehnhausen b. Wallmerod bei der Aktion „Saubere Landschaft“ eingesammelt – darunter auch größere Stücke wie ein altes, verrostetes Fass, ein Stück alter Zaun und weitere Metallstücke. Circa 30 bis 40 Erwachsene und Kinder nahmen an dem jährlichen Frühjahrsputz in der Gemeinde teil. Die Müllsäcke hatte der Westerwälder Abfallwirtschaftsbetrieb (WAB) gestellt, der die vollen Exemplare im Anschluss entsorgte. So wie in Zehnhausen, wo diesmal der offizielle Auftakt zu der kreisweiten Aktion mit Landrat Achim Schwickert stattfand, waren am Samstag wieder in vielen Orten des Westerwaldes Freiwillige zum Müllsammeln unterwegs.

In Zehnhausen wurden die Teilnehmer von Ortsbürgermeister Andreas Zeis begrüßt, der sich über das schöne Wetter freute. Landrat Schwickert bedankte sich bei den vielen Helfern. Eine solche Aktion sei auch gut für das Gemeinschaftsgefühl eines Ortes. Im vergangenen Jahr hätten kreisweit 3000 Personen mitgemacht und etwa 50 Tonnen Müll gesammelt. „An den Straßen und Einkaufszentren findet man so einiges“, so Schwickert.

i Direkt zu Beginn der Sammelaktion fanden zwei Helfer einen alten Fensterrahmen und weitere Holzstücke in einem Gebüsch. Mariam Nasiripour

Marco Metternich von der Kreisverwaltung lobte die große Zahl der Kinder. Er führte auch die Verlosung durch, bei der fünf Gemeinden Gutscheine im Wert von je 200 Euro für Obstbaumhochstämme gewinnen konnten. Die Lose wurden von drei Kindern gezogen. Die fünf Gutscheine gingen an die Gemeinden Horbach, Oberelbert, Heimborn, Gehlert und Wölferlingen.

In Zehnhausen fanden zwei Helfer schon nach kurzer Zeit in einem Gebüsch einen alten Fensterrahmen und weitere Holzstücke, die dort entsorgt worden waren. In den vergangenen Jahren seien oft Altreifen mit und ohne Felgen sowie Altöl entdeckt worden waren, berichtete Metternich unserer Zeitung. Zum Abschluss der Aktion gab es an der Feldscheune in Zehnhausen einen stärkenden Imbiss für die Helfer.