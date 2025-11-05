Veranstaltung in Hachenburg Viele Sicherheitsauflagen begleiten den Katharinenmarkt 05.11.2025, 19:00 Uhr

i Sie bereiten den Katharinenmarkt in Hachenburg vor: (von links) City-Managerin Timea Zimmer, Bauhofleiter Oliver Schnell, Marktmeister Uli Kuschmirtz und Stadtbürgermeister Stefan Leukel. Röder-Moldenhauer

Im Juli haben die konkreten Planungen für den Katharinenmarkt in Hachenburg begonnen. Nun startet die heiße Phase für die Veranstaltung, die am Samstag, 8. November, stattfindet.

Der Katharinenmarkt in Hachenburg kann auf eine mehr als 500-jährige Geschichte zurückblicken. Doch die Organisation und Durchführung der beliebten Traditionsveranstaltung, die erneut am Samstag, 8. November, stattfindet, wird für die Verantwortlichen immer aufwendiger, wie Stadtbürgermeister Stefan Leukel, City-Managerin Timea Zimmer, Marktmeister Uli Kuschmirtz und Bauhofleiter Oliver Schnell berichten.







Artikel teilen

Artikel teilen