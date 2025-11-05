Viele Sicherheitsauflagen begleiten den Katharinenmarkt

Im Juli haben die konkreten Planungen für den Katharinenmarkt in Hachenburg begonnen. Nun startet die heiße Phase für die Veranstaltung, die am Samstag, 8. November, stattfindet.
Der Katharinenmarkt in Hachenburg kann auf eine mehr als 500-jährige Geschichte zurückblicken. Doch die Organisation und Durchführung der beliebten Traditionsveranstaltung, die erneut am Samstag, 8. November, stattfindet, wird für die Verantwortlichen immer aufwendiger, wie Stadtbürgermeister Stefan Leukel, City-Managerin Timea Zimmer, Marktmeister Uli Kuschmirtz und Bauhofleiter Oliver Schnell berichten.