Natur im Westerwald Viele Schmetterlinge – aber noch keine Trendwende Camilla Härtewig 06.08.2026, 10:00 Uhr

i Das Große Ochsenauge ist weit verbreitet vor und eine der häufigsten Arten der Augenfalter und sogar in Gärten häufig anzutreffen. Camilla Härtewig

Bunte Falter tanzen derzeit über Wiesen und Gärten im Westerwald. Nach Jahren mit rückläufigen Beständen ist das eine erfreuliche Entwicklung. Doch Naturschutzreferent Philipp Schiefenhövel warnt davor, daraus bereits eine Trendwende abzuleiten.

Wer derzeit durch Wiesen, Gärten oder Waldränder im Westerwald streift, dem dürfte auffallen, dass ungewöhnlich viele Schmetterlinge unterwegs sind. Ist das nur ein subjektiver Eindruck oder steckt mehr dahinter? Für den Diplom-Biologen Philipp Schiefenhövel von der Will und Liselott Masgeik-Stiftung für Natur- und Landschaftsschutz in Molsberg ist die Antwort eindeutig: „Dieses Jahr ist ein überdurchschnittlich gutes Schmetterlingsjahr.







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