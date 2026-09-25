Was 1945 im Westerwald geschah Viele Infos über das Rheinwiesenlager in Siershahn Markus Kratzer 25.09.2026, 06:00 Uhr

i Ein so großes Echo hatte Monika Sturm nicht erwartet. Die Ortsarchivarin trägt auf Bitten eines Buchautors aus den USA derzeit Informationen über das Rheinwiesenlager 1945 in Siershahn zusammen und wertet diese aus. Markus Kratzer

Die Siershahner Ortsarchivarin Monika Sturm hat einen Aufruf gestartet, um an Informationen über das Rheinwiesenlager zu gelangen, das die Amerikaner 1945 im Westerwald eingerichtet hatten. Und die Resonanz war erfreulich hoch.

„Mit so vielen Rückmeldungen hatte ich nicht gerechnet.“ Monika Sturm, Ortsarchivarin in Siershahn, zeigt sich im Gespräch mit unserer Zeitung überrascht und erfreut zugleich. Auf Bitten eines ehemaligen US-Soldaten, der ein Buch über die Rheinwiesenlager schreibt, jene Gefangenenlager der USA, Großbritanniens und Frankreichs im Rheinland am Ende des Zweiten Weltkriegs.







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