Viele Industrieanlagen haben ein keramisches Herz

Patente sind der Beweis für Innovationskraft, sagt Michael Steuler. Der Branchenmix der internationalen Geschäftspartner macht die Unternehmensgruppe wirtschaftlich so resilient, berichtet der Geschäftsführer von Steuler in Höhr-Grenzhausen.
Keramik spielt nach wie vor eine wichtige Rolle in industriellen Prozessen. Das sagt Michael Steuler, Geschäftsführer der Steuler Holding GmbH, mit 22 Tochterfirmen und vielen Kooperationspartnern weltweit als Anbieter von feuer- und säurefesten Auskleidungen tätig: „Korrosionsschutz bei hohen Temperaturen geht nicht ohne Keramik.