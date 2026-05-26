Workshop in Hachenburg Viele gute Ideen für neuen Skatepark gesammelt 26.05.2026, 15:00 Uhr

i Gemeinsam überlegten große und kleine Rollbrettfans jetzt, wie der Plan für den Skatepark in Hachenburg noch verbessert werden kann. Röder-Moldenhauer

Der Sport- und Bewegungspark Löwenrevier an der Lohmühle in Hachenburg soll weiter ausgebaut werden. Konkret geht es derzeit um den geplanten Bau eines Skateparks.

Der Skatepark im Hachenburger Löwenrevier nimmt konkretere Formen an. Vor wenigen Tagen fand im Vogtshof ein Workshop statt, bei dem alle Interessierten ihre Ideen vorstellen konnten. Eröffnet wurde die Veranstaltung vom Zweiten Vorsitzenden des Vereins Skate-Aid Westerwald, Marc Herling.







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