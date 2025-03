i Die Dehoga-Kreisvorsitzende im Westerwald, Gülcan Rückert, berichtet von vielen Herausforderungen und Schwierigkeiten, mit denen Hotellerie und Gastronomie derzeit zu kämpfen haben. Röder-Moldenhauer

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Gastronomie und Hotellerie in unserer Region schwer zu kämpfen haben. Die zunehmende Tendenz, dass Gäste Tisch- oder Zimmerreservierungen vornehmen und diese dann ohne Absage nicht in Anspruch nehmen, ist da nur die Spitze des Eisberges. Gülcan Rückert, Inhaberin des „Hotel Rückert“ in Nistertal und Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbandes Westerwald, sprach mit unserer Zeitung offen über eine Situation, die die Betroffenen nicht nur finanziell, sondern auch nervlich an ihre Grenzen bringt.

„Ich höre sehr, sehr oft vom Problem mit nicht abgesagten Tischreservierungen. Das ist ein No-Go“, betont Gülcan Rückert. „Man muss bedenken, dass wir nicht nur einkaufen, sondern auch unsere Arbeitspläne einrichten und Servicekräfte bereitstellen müssen. Wenn man dann alles vorbereitet hat und die Leute einfach nicht kommen, das ist sehr enttäuschend.“ In der heutigen Zeit sei es leichter als je zuvor, früh genug abzusagen. „Man ist nicht mehr aufs Festnetz angewiesen. Es gibt so viele andere Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, wenn man wirklich nicht anreisen kann.“

Gruppenreservierungen nur schriftlich

Gegen Krankheiten könne man natürlich nichts ausrichten. Grundsätzlich wären aber Absagen am Vortag und am gleichen Tag problematisch. „Man weiß es doch eigentlich immer schon ein zwei oder drei Tage vorher“, gibt die Gastronomin zu bedenken. Besonders nicht in Anspruch genommene Vorbestellungen für größere Gruppen würden sich häufen. „Das geht gar nicht und ist einfach gemein – vor allem, weil die Kosten auf vielen Ebenen explodieren.“ Gerade in der Weihnachtszeit hätten viele Gastronomen Ausfälle hinnehmen müssen. „Wir hatten in unserem Haus bis auf eine Ausnahme Glück, das muss ich sagen“, sagt Gülcan Rückert. In ihrem Betrieb würden auch keine telefonischen Reservierungen für Gruppen angenommen. „Das muss per E-Mail laufen. So kann ich vermeiden, an falsche Telefonnummern zu geraten. Tischreservierungen für zwei oder drei Personen können telefonisch gebucht werden, das tut bei einer Absage nicht so weh. Aber bei Gruppen lasse ich das nicht zu, weil ich etwas in der Hand haben muss.“ Ihren arg gebeutelten Branchenkollegen empfiehlt sie, Vorkasse in Erwägung zu ziehen.

i Ein Tisch ist reserviert und fein eingedeckt, doch die Gäste kommen dann einfach nicht - ein Umstand, der in den Restaurants im Westerwald gar nicht so selten vorkommt. Das sorgt bei den Gastronomen für Verdruss. Röder-Moldenhauer

Kaum Beschwerden gebe es über nicht in Anspruch genommene Zimmerbuchungen. Im unschönen Bedarfsfall gebe es hier aber die Möglichkeit der „No-Show-Rechnung“, auf die beim Buchungsvorgang (vor allem bei Onlineportalen) hingewiesen werde und die Gülcan Rückert wie folgt erklärt: „Wenn sich der Gast bis zur verabredeten Uhrzeit nicht meldet, gar nicht erscheint oder erst viel später, dann muss man das nicht akzeptieren und kann das ,No-Show-Geschäft` nutzen. Das heißt, dass man das Geld zu hundert Prozent verlangen kann. Deshalb wird bei der Buchung über die Portale auch die Kreditkarte hinterlegt.“ Es sei völlig legitim, sich als Gastronom oder Hotelier abzusichern. „Bei uns werden deshalb auch die Zimmer nur über E-Mail reserviert.“

Chance für Ungelernte durch Mindestlohn

Ein großes Problem seien die nicht ausgezahlten Corona-Überbrückungsgelder. „Ich habe gehört, dass viele Kollegen schließen mussten, weil sie das Geld vorfinanziert und immer noch nichts zurückerhalten haben. Da müsste die Regierung mehr Druck ausüben.“ Die Pandemie wirke immer noch nach. Kaum sei Corona nämlich vorbei gewesen, wären die Energie- und Lebensmittelkosten angestiegen – und auch der Personalmangel bleibe seither bestehen.

Sie habe das Gefühl, dass es gar nicht um das Geld gehe, das man verdienen könne, sondern um die Bereitschaft, überhaupt einen Job anzunehmen. Es sei ihr nicht verständlich, warum nicht mehr Arbeitssuchende zugreifen würden. „Im Gegensatz zu früher gibt der Mindestlohn selbst Ungelernten eine Chance, gut zu verdienen. Trotzdem haben wir diesen Personalmangel – das passt nicht.“ Auch hier müsse die Regierung handeln. Zu beachten sei, dass die Differenz zwischen den Löhnen der Ungelernten und der ausgebildeten Fachkräfte nicht mehr groß sei. „Wenn der Mindestlohn noch höher geht, wird der Abstand noch geringer, und dann müsste man den Gelernten fairerweise mehr bezahlen. Aber wo soll das hinführen?“

Von Entlastungen keine Rede

Die gestiegenen Lebensmittelkosten und die Tatsache, dass viele Bürger den Gürtel enger schnallen müssten, hätten auch zu einem Rückgang der Restaurantbesuche geführt. „So schlimm wie im Januar und Februar war es noch nie“, beklagt Gülcan Rückert, die mit ihrem Mann selbst vor neuen Herausforderungen steht – am 30. Juni wird das „Hotel Rückert“ nach 89 Jahren geschlossen (unsere Zeitung berichtete). „Wir haben keinen Nachfolger, wollen nicht mehr auf Personalsuche gehen und auch nicht mehr drauflegen. Jetzt ist Schluss.“ In der Gastronomie heiße es immer nur „höher, höher, höher“, und von Entlastung sei überhaupt keine Rede. Sie könne nicht verstehen, warum sich die Gäste über die gestiegenen Preise für Speisen wundern würden – zumal die Medien ausführlich berichten würden.

Die Gastro-Expertin bedauert, dass sich in der Pandemie gute Arbeitskräfte verabschiedet haben und berichtet auch, dass sich nicht jeder Neueinsteiger als geeignet erwiesen habe. Trotz aller Krisen schwärmt die Gastronomin aber immer noch für ihren Beruf. Sie ist auch sehr zufrieden mit ihrem aktuellen, verlässlichen Team. „Der Job bringt viel mit sich, und ich kann nur jedem empfehlen, es wirklich einmal auszuprobieren. Man lernt so viele Menschen und so viele verschiedene Charaktere kennen. Das macht einfach Spaß.“ Viele (teils weit gereiste) Gäste seien inzwischen Freunde geworden, und das Wiedersehen wäre immer wunderbar. „Ja, es ist ein harter Job. Man muss sich als Person auf alles einstellen können. Wenn der Gast da ist, ist er da, und man ist Zuhörer, Dienstleister, Psychologe und mehr. Aber es macht einfach Freude, und der Respekt vor diesem Beruf sollte nicht verloren gehen.“

Persönliches Gespräch statt schlechter Internetbewertung

Eine Bitte hat Gülcan Rückert zum Abschluss: „Liebe Gäste, wenn ihr einmal nicht zufrieden seid, dann sprecht uns sofort an, anstatt Probleme zu verschweigen und dann schlechte Bewertungen im Internet zu hinterlassen. Wir kümmern uns wirklich sehr gerne darum, dass der Aufenthalt in unseren Betrieben ein schönes Erlebnis für euch wird.“