Feierstunde in Meudt
Viele Gäste kommen zur Eröffnung der neuen Kita
Die Kinder durften bei der Einweihungsfeier der neuen Meudter Kita das rote Band durchschneiden. Ihnen „assistierten“ (von links
Die Kinder durften bei der Einweihungsfeier der neuen Meudter Kita das rote Band durchschneiden. Ihnen „assistierten“ (von links) Pfarrer Wolfgang Rösch, Katharina Grefenstein (stellvertretende Leiterin), Architekt Ansgar Ritz, Ortsbürgermeister Joachim Gläser, die Kita-Leiterin Julia Menges und die Kita-Koordinatorin der Pfarrei Sylvia Zernig.
Hans-Peter Metternich

In Meudt ist am Waldrand eine neue Kita feierlich eröffnet worden. Modern, barrierefrei und mit eigener Küche lädt sie Kinder zum Spielen, Lernen und Entdecken ein. Viele Gäste feierten die Einweihung mit.

Lesezeit 3 Minuten
„Wir feiern heut‘ ein Fest, und kommen hier zusammen“: Mit diesem fröhlichen Lied eröffneten am Samstagmorgen die Kinder der Kita St. Gangolf in Meudt die Einweihungsfeier ihres neuen Kindergartens. Es war ein Fest, bei dem gefühlt das halbe Dorf auf den Beinen war und mitfeiern wollte.
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