Beschluss über „Drei Eichen“
Vielbacher Rat entscheidet ohne Bürgerbefragung
In der Vielbacher Gemeindehalle hat der Rat über den Bebauungsplan "Sondergebiet Windenergie" entschieden, vor vielen kritischen
In der Vielbacher Gemeindehalle hat der Rat über den Bebauungsplan "Sondergebiet Windenergie" entschieden, vor vielen kritischen Zuhörern.
Katrin Maue-Klaeser

Die Gemeinde Vielbach entscheidet als letzte der beteiligten vier Ortschaften über die Aufstellung eines Bebauungsplans für den Windpark „Drei Eichen“. Das Votum fällt fast einstimmig aus.

Lesezeit 2 Minuten
Es war die letzte Gemeinde, die über das Windkraftvorhaben im Waldgebiet „Drei Eichen“ entschieden hat: Der Gemeinderat Vielbach hat sich mit einer deutlichen Mehrheit für die Einleitung eines entsprechenden Bauleitverfahrens ausgesprochen. Neun Mitglieder einschließlich Ortsbürgermeister Ulrich Schneider votierten dafür, eines dagegen.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungEnergie

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren