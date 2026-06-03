Die Gemeinde Vielbach entscheidet als letzte der beteiligten vier Ortschaften über die Aufstellung eines Bebauungsplans für den Windpark „Drei Eichen“. Das Votum fällt fast einstimmig aus.
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Es war die letzte Gemeinde, die über das Windkraftvorhaben im Waldgebiet „Drei Eichen“ entschieden hat: Der Gemeinderat Vielbach hat sich mit einer deutlichen Mehrheit für die Einleitung eines entsprechenden Bauleitverfahrens ausgesprochen. Neun Mitglieder einschließlich Ortsbürgermeister Ulrich Schneider votierten dafür, eines dagegen.