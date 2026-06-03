Beschluss über „Drei Eichen“ Vielbacher Rat entscheidet ohne Bürgerbefragung Katrin Maue-Klaeser 03.06.2026, 14:00 Uhr

i In der Vielbacher Gemeindehalle hat der Rat über den Bebauungsplan "Sondergebiet Windenergie" entschieden, vor vielen kritischen Zuhörern. Katrin Maue-Klaeser

Die Gemeinde Vielbach entscheidet als letzte der beteiligten vier Ortschaften über die Aufstellung eines Bebauungsplans für den Windpark „Drei Eichen“. Das Votum fällt fast einstimmig aus.

Es war die letzte Gemeinde, die über das Windkraftvorhaben im Waldgebiet „Drei Eichen“ entschieden hat: Der Gemeinderat Vielbach hat sich mit einer deutlichen Mehrheit für die Einleitung eines entsprechenden Bauleitverfahrens ausgesprochen. Neun Mitglieder einschließlich Ortsbürgermeister Ulrich Schneider votierten dafür, eines dagegen.







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