Planbeschluss zurückgenommen Vielbach sagt Windradbau an „Drei Eichen“ vorerst ab Katrin Maue-Klaeser 03.10.2026, 06:00 Uhr

i Der Vielbacher Gemeinderat hat den Bebauungsplan für einen Windpark im Bereich der „Drei Eichen“ für die Gemarkung Vielbach beendet. Eine generelle Absage an dieses oder andere Windkraftprojekte soll das aber ausdrücklich nicht sein. Archiv Katrin Maue-Klaeser. Katrin Maue-Klaeser

Der vom Bund gedeckelte Pachterlös für Windradstandorte bewegt den Vielbacher Gemeinderat, den Bebauungsplan Windenergie aufzuheben. Das versteht das Gremium als klareres Vorgehen als in den Nachbarorten – aber keine generelle Abkehr von Windkraft.

Der Gemeinderat von Vielbach hat den Bebauungsplan Sondergebiet Windenergie zurückgenommen, den er in diesem Frühjahr beschlossen hatte, um den Weg für zwei Windräder an den „Drei Eichen“ auf Vielbacher Gemarkung zu bereiten. Bei einer Gegenstimme von Ortsbürgermeister Ulrich Schneider hob das Gremium den Beschluss vom 29.







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