Viel Diskussion in Hillscheid: Das sagt der Ortschef
Nicht als Gegenveranstaltung bezeichnet Stephan Schnelle, Ortsbürgermeister von Hillscheid, das Begegnungsfest am Abend, an dem die AfD einen Infostand vor dem Rathaus aufbaute. Warum, erklärt er in einem Interview mit unserer Zeitung.
Lesezeit 3 Minuten
Am Mittwoch vergangener Woche gab es in Hillscheid drei Veranstaltungen: Vor dem Rathaus fand der angemeldete Infostand des AfD-Kreisverbandes statt, auf dem alten Kirmesplatz gab es eine ebenfalls angemeldete Demonstration. Und auf dem Sportplatz fand das Fest „Hillscheid gemeinsam stark“ statt.