Start der dritten Amtszeit Viel Anerkennung für Westerwald-Landrat Schwickert 11.10.2025, 16:16 Uhr

i Als Erste Kreisbeigeordnete übernahm Gabi Wieland die Aufgabe, Achim Schwickert im Rahmen der jüngsten Kreistagssitzung zum Landrat des Westerwaldkreises zu ernennen. Die dritte Amtszeit des 63-Jährigen begann dann am Folgetag, am Samstag, 11. Oktober 2025. Markus Eschenauer

Achim Schwickert war, ist und bleibt Landrat des Westerwaldkreises. Am Samstag, 11. Oktober, begann seine dritte Amtszeit. Die Ernennung im Kreistag war geprägt von Dank und Wertschätzung.

Bei der Wahl im Februar hatten die Menschen im Westerwald Landrat Achim Schwickert erneut das Vertrauen ausgesprochen. Nun begann offiziell seine dritte Amtszeit.„Es ist mir eine große Freude, diese Ernennung vorzunehmen“, betonte die Erste Beigeordnete Gabi Wieland und lobte die Zusammenarbeit mit dem 63-jährigen Kreischef.







