Achim Schwickert war, ist und bleibt Landrat des Westerwaldkreises. Am Samstag, 11. Oktober, begann seine dritte Amtszeit. Die Ernennung im Kreistag war geprägt von Dank und Wertschätzung.
Bei der Wahl im Februar hatten die Menschen im Westerwald Landrat Achim Schwickert erneut das Vertrauen ausgesprochen. Nun begann offiziell seine dritte Amtszeit.„Es ist mir eine große Freude, diese Ernennung vorzunehmen“, betonte die Erste Beigeordnete Gabi Wieland und lobte die Zusammenarbeit mit dem 63-jährigen Kreischef.