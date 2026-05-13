Leerstand in Montabaur angehen
Victor’s nimmt Gutscheine geschlossener Restaurants an
Das Restaurant Victor's im Hotel Schlemmer lockt mit einer ungewöhnlichen Aktion.
Das Restaurant Victor's im Hotel Schlemmer lockt mit einer ungewöhnlichen Aktion.
Thorsten Ferdinand

In der Montabaurer Innenstadt stehen zahlreiche Läden leer. Dazu zählt ab Juni auch wieder das Restaurant in der Stadthalle Haus Mons Tabor. Nun setzte das Restaurant Victor’s in der Fußgängerzone mit einer ungewöhnlichen Aktion ein Zeichen.

Lesezeit 2 Minuten
Wer noch Gutscheine von geschlossenen Restaurants in Montabaur hat, kann diese teilweise im Restaurant „Victor’s“ in der Fußgängerzone einlösen. Mit dieser ungewöhnlichen Aktion möchte Inhaberin Natalie Mays ein Zeichen für die Innenstadt setzen, die derzeit mit vielen Leerständen zu kämpfen hat.

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