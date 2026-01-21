Volkshochschulen (VHS) bieten Weiterbildung für jedermann an. In Hachenburg wird dafür jetzt die Struktur geändert. Die dortige ehemals eigenständige Organisation wird Teil der Kreis-VHS-Familie. Deren Leiterin berichtet, was das bedeutet.
55 Jahre lang gab es in Hachenburg eine eigene Volkshochschule (VHS). Sie wurde 1971 – als Nachfolgerin des Volksbildungswerkes – von engagierten Bürgern unter Vorsitz von Werner Durek gegründet. Jetzt wird die ehemals eigenständige Weiterbildungsorganisation Außenstelle der Kreis-VHS des Westerwaldkreises.