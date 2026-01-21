Vielseitige Weiterbildung VHS Bad Marienberg bietet Sport, Kunst und vieles mehr Nadja Hoffmann-Heidrich 21.01.2026, 18:00 Uhr

i Gerd Schell, Geschäftsführer der Volkshochschule (VHS) Bad Marienberg, stellt das Programm für das erste Semester 2026 vor. Röder-Moldenhauer

Das erste Semester 2026 der Volkshochschule Bad Marienberg startet mit einem vielseitigen Weiterbildungsangebot. Am 3. Februar findet ein Abend der Demokratie mit Hendrik Hering und Janick Pape statt.

Mit 33 Kursen (davon fünf neue) startet die Volkshochschule (VHS) Bad Marienberg ins erste Semester 2026. Geschäftsführer Gerd Schell hat das aktuelle Programm jetzt vorgestellt.Freuen kann er sich nicht nur über neue Angebote, sondern auch über zwei neue Dozenten: Während Gabriele Mikolayczack Linedance anbieten wird, wird Larissa Schütz die Teilnehmer ihres Kurses „Natur illustrieren: Eine kreative Entdeckungsreise“ in Sachen Malerei anleiten.







Artikel teilen

Artikel teilen