Entscheidung in Bad Marienberg VG will Lkw-Führerscheine für Wehrleute bezuschussen Nadja Hoffmann-Heidrich 12.10.2026, 07:00 Uhr

i Die Feuerwehrfahrzeuge sind in den vergangenen Jahren immer größer, schwerer und leistungsstärker geworden. Zugleich hat jedoch die Zahl der Feuerwehrleute, die über einen Lkw-Führerschein verfügen und solche Fahrzeuge steuern dürfen, abgenommen. Dem will man jetzt in der VG Bad Marienberg entgegenwirken (Symbolbild). Marijan Murat/dpa

Der Spruch „Niemand da, der uns fährt“ ist Teil einer Werbe- und Aufklärungskampagne der Feuerwehren. Damit wieder mehr Personen schwere Einsatzfahrzeuge steuern dürfen, hat der VG-Rat Bad Marienberg nun eine neue Förderung auf den Weg gebracht.

Einstimmig ist der Verbandsgemeinderat Bad Marienberg einem Antrag der CDU-Fraktion gefolgt, eine Förderung von Lkw-Führerscheinen für ehrenamtliche Feuerwehrleute auf den Weg zu bringen. Durch diese Förderung, so führte CDU-Fraktionssprecher Kai Müller in seiner Begründung des Antrags aus, sollen Tagesbereitschaft und Mobilität der Feuerwehrkräfte im Einsatzfall gesichert werden.







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