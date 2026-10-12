Der Spruch „Niemand da, der uns fährt“ ist Teil einer Werbe- und Aufklärungskampagne der Feuerwehren. Damit wieder mehr Personen schwere Einsatzfahrzeuge steuern dürfen, hat der VG-Rat Bad Marienberg nun eine neue Förderung auf den Weg gebracht.
Lesezeit 1 Minute
Einstimmig ist der Verbandsgemeinderat Bad Marienberg einem Antrag der CDU-Fraktion gefolgt, eine Förderung von Lkw-Führerscheinen für ehrenamtliche Feuerwehrleute auf den Weg zu bringen. Durch diese Förderung, so führte CDU-Fraktionssprecher Kai Müller in seiner Begründung des Antrags aus, sollen Tagesbereitschaft und Mobilität der Feuerwehrkräfte im Einsatzfall gesichert werden.