Entscheidung in Bad Marienberg
VG will Lkw-Führerscheine für Wehrleute bezuschussen
Die Feuerwehrfahrzeuge sind in den vergangenen Jahren immer größer, schwerer und leistungsstärker geworden. Zugleich hat jedoch
Die Feuerwehrfahrzeuge sind in den vergangenen Jahren immer größer, schwerer und leistungsstärker geworden. Zugleich hat jedoch die Zahl der Feuerwehrleute, die über einen Lkw-Führerschein verfügen und solche Fahrzeuge steuern dürfen, abgenommen. Dem will man jetzt in der VG Bad Marienberg entgegenwirken (Symbolbild).
Marijan Murat/dpa

Der Spruch „Niemand da, der uns fährt“ ist Teil einer Werbe- und Aufklärungskampagne der Feuerwehren. Damit wieder mehr Personen schwere Einsatzfahrzeuge steuern dürfen, hat der VG-Rat Bad Marienberg nun eine neue Förderung auf den Weg gebracht.

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Einstimmig ist der Verbandsgemeinderat Bad Marienberg einem Antrag der CDU-Fraktion gefolgt, eine Förderung von Lkw-Führerscheinen für ehrenamtliche Feuerwehrleute auf den Weg zu bringen. Durch diese Förderung, so führte CDU-Fraktionssprecher Kai Müller in seiner Begründung des Antrags aus, sollen Tagesbereitschaft und Mobilität der Feuerwehrkräfte im Einsatzfall gesichert werden.
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