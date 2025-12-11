Haushalt 2026 steht VG Westerburg investiert mithilfe von Krediten Angela Baumeier 11.12.2025, 17:00 Uhr

i Im kommenden Haushaltsjahr investiert die Verbandsgemeinde Westerburg kräftig in die Zukunft. Ein Beispiel dafür ist der Neubau anstelle der Hauptschule Westerburg. Dafür machte der Verbandsgemeinderat Westerburg jetzt mit dem Haushaltsplan 2026 den finanziellen Weg frei. Röder-Moldenhauer

Mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung hat der Verbandsgemeinderat Westerburg den Haushaltsplan 2026 verabschiedet, der zukunftsorientierte Schwerpunkte enthält. Kritik gab es trotzdem.

Schulen, Brandschutz, Gesundheitsvorsorge, Wiesensee, aber ebenso eine Reihe von freiwilligen Aufgaben: Zu diesen Investitionsschwerpunkten im Haushaltsjahr 2026 hat der Verbandsgemeinderat Westerburg „Ja“ gesagt – auch wenn die Finanzlage ernst ist. Um diese Investitionen in die zukunftsorientierten Schwerpunkte tätigen zu können, sind hohe Investitionskredite nötig.







