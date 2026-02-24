Wasserschaden beim Wasserwerk VG-Werke Westerburg sitzen derzeit in Containern Angela Baumeier 24.02.2026, 18:00 Uhr

i 40.000 Liter Wasser sind in dem Haus in der Jahnstraße 22 aus dem zweiten Geschoss bis ins Kellergeschoss gelaufen. Seitdem haben die Mitarbeiter der VG-Werke ihren Büroarbeitsplatz in Containern. Röder-Moldenhauer

Ein Wasserschaden in dem Gebäude in der Jahnstraße 22 in Westerburg macht derzeit ein Arbeiten der Verbandsgemeindewerke in dem Kellergeschoss unmöglich, schildert Werkleiter Jörg Pfaff. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Die Verbandsgemeinde (VG) Westerburg hat das Gebäude Jahnstraße 22 Ende vergangenen Jahres vertraglich an die Beginen übergeben. „ Auf unserer Baustelle geht es weiter voran“, kann Katrin Weiland als Geschäftsführerin des Vereins „Frauen gegen Gewalt“ vermelden.







