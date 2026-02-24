Ein Wasserschaden in dem Gebäude in der Jahnstraße 22 in Westerburg macht derzeit ein Arbeiten der Verbandsgemeindewerke in dem Kellergeschoss unmöglich, schildert Werkleiter Jörg Pfaff. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt.
Die Verbandsgemeinde (VG) Westerburg hat das Gebäude Jahnstraße 22 Ende vergangenen Jahres vertraglich an die Beginen übergeben. „Auf unserer Baustelle geht es weiter voran“, kann Katrin Weiland als Geschäftsführerin des Vereins „Frauen gegen Gewalt“ vermelden.