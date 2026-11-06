Ausbau in Höchstenbach VG-Werke investieren Millionen in die Infrastruktur Nadja Hoffmann-Heidrich 06.11.2026, 14:30 Uhr

i Nicht nur die beiden Bundesstraßen 8 und 413, die in Höchstenbach aufeinandertreffen, werden grundlegend erneuert, sondern auch die Wasserleitungen und Kanäle in dem Bereich. Zudem wird ein Regenrückhaltebecken gebaut. Insgesamt investieren die Verbandsgemeindewerke Hachenburg für ihren Teil der Gemeinschaftsmaßnahmen rund 3 Millionen Euro. Markus Kratzer

Für circa drei Jahre verwandelt sich die Ortsdurchfahrt Höchstenbach vom nächsten Frühjahr an in eine Dauerbaustelle. Erneuert wird hier nicht nur die oberirdische, sondern auch die unterirdische Infrastruktur.

Vom Frühjahr 2027 an sollen die Bundesstraßen 8 und 413 in der Ortsdurchfahrt Höchstenbach grundlegend erneuert werden. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) geht von einer Bauzeit von circa drei Jahren aus. Erneuert werden in dem Bereich zudem die Wasserleitungen und Kanäle, denn die Verbandsgemeindewerke Hachenburg beteiligen sich mit dem LBM an der Gemeinschaftsmaßnahme.







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