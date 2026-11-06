Für circa drei Jahre verwandelt sich die Ortsdurchfahrt Höchstenbach vom nächsten Frühjahr an in eine Dauerbaustelle. Erneuert wird hier nicht nur die oberirdische, sondern auch die unterirdische Infrastruktur.
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Vom Frühjahr 2027 an sollen die Bundesstraßen 8 und 413 in der Ortsdurchfahrt Höchstenbach grundlegend erneuert werden. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) geht von einer Bauzeit von circa drei Jahren aus. Erneuert werden in dem Bereich zudem die Wasserleitungen und Kanäle, denn die Verbandsgemeindewerke Hachenburg beteiligen sich mit dem LBM an der Gemeinschaftsmaßnahme.