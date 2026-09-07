Das gemeinsame Versorgungssystem mit anderen Verbandsgemeinden bewährt sich – ebenso, dass bereits Notstromaggregate angeschafft wurden, wie sich bei dem Unwetter Mitte August gezeigt hat.
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Die Trinkwasserversorgung konnte in der Verbandsgemeinde Wallmerod während des Sommers ohne Einschränkungen sichergestellt werden. Das teilte Bürgermeister Klaus Lütkefedder dem Verbandsgemeinderat bei seiner Sitzung in Herschbach/Oww. mit. Eine große Stütze sei dabei die Verbindung zum Hochbehälter Obersayn und das gemeinsame Wasserversorgungssystem mit den Verbandsgemeinden Selters und Westerburg gewesen.