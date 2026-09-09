Medizinische Versorgung VG Wallmerod unterstützt First Responder und Hausärzte Angela Baumeier 09.09.2026, 10:00 Uhr

i Die Verbandsgemeinde Wallmerod belohnt Hausarztbesuche eines Hausarztes mit einem Zuschuss. Ziel ist eine Verbesserung der medizinischen Versorgung vor Ort. Bernd Weissbrod. picture alliance / dpa

Das Förderprogramm hat sich in der Testphase bewährt und soll bis Ende 2029 weitergeführt werden. Damit werden Hausbesuche und Einsätze in Notfällen weiterhin nicht pauschal, sondern leistungsbezogen bezuschusst.

Der Verbandsgemeinderat Wallmerod hat im vergangenen Jahr 2025 zwei Richtlinien zur Verbesserung der medizinischen Versorgung beschlossen. Dabei geht es zum einen darum, die hausärztliche Patientenbetreuung durch Hausbesuche zu erhalten und gegebenenfalls zu verstärken und zum anderem darum, eine (Mit)-Finanzierung das Engagement der First-Responder-Gruppen sicherzustellen.







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