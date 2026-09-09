Das Förderprogramm hat sich in der Testphase bewährt und soll bis Ende 2029 weitergeführt werden. Damit werden Hausbesuche und Einsätze in Notfällen weiterhin nicht pauschal, sondern leistungsbezogen bezuschusst.
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Der Verbandsgemeinderat Wallmerod hat im vergangenen Jahr 2025 zwei Richtlinien zur Verbesserung der medizinischen Versorgung beschlossen. Dabei geht es zum einen darum, die hausärztliche Patientenbetreuung durch Hausbesuche zu erhalten und gegebenenfalls zu verstärken und zum anderem darum, eine (Mit)-Finanzierung das Engagement der First-Responder-Gruppen sicherzustellen.