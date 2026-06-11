Mehr Räume und moderne Technik VG Wallmerod saniert Rathaus für zwei Millionen Euro Markus Müller 11.06.2026, 19:00 Uhr

i Weil der ältere Teil der Verbandsgemeindeverwaltung in Wallmerod, das frühere Amtsgericht aus dem Jahr 1820, saniert werden muss, werden dort aktuell zwei Millionen Euro investiert. Markus Müller

Der ältere Teil der Verbandsgemeindeverwaltung in Wallmerod, das frühere Amtsgericht aus dem Jahr 1820, muss dringend saniert werden. Deshalb investiert die Verbandsgemeinde in den nächsten Monaten in eine Generalsanierung rund zwei Millionen Euro.

Für rund zwei Millionen Euro unterzieht die Verbandsgemeinde Wallmerod derzeit die älteren Teile ihres Rathauses einer Generalsanierung. Wie Bürgermeister Klaus Lütkefedder im Gespräch mit unserer Zeitung erläuterte, soll das Großprojekt – das letzte in seiner Amtszeit, wenn er eventuell demnächst zum Landrat gewählt wird – in Rekordzeit bewältigt werden: Erst vor wenigen Tagen ist es losgegangen, und schon im zweiten Quartal des nächsten Jahres ...







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