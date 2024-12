Ausgeglichener Haushalt VG Wallmerod investiert 2025 kräftig 16.12.2024, 18:00 Uhr

i Mit der Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes der Verbandsgemeinde Wallmerod soll 2025 begonnen werden. Dazu sind im Haushalt 500.000 Euro eingeplant. Angela Baumeier

Der Verbandsgemeinderat Wallmerod hat den Haushaltsplan für das kommende Jahr verabschiedet: Knapp 2,75 Millionen Euro werden investiert, eine Kreditaufnahme ist dafür nicht nötig.

Im kommenden Jahr wird die Verbandsgemeinde Wallmerod schwerpunktmäßig in den Brandschutz, in Schulen, in die Dorferneuerung, aber ebenso in den Klimaschutz investieren. Zudem soll mit der Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes begonnen werden. Alles in allem ist dafür ein Investitionsvolumen von rund 2,75 Millionen Euro vorgesehen.

