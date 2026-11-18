Arbeitsgericht urteilt VG Wallmerod hat Förster unrechtmäßig entlassen Katrin Maue-Klaeser 18.11.2026, 18:00 Uhr

i Das neue Justizzentrum Koblenz, in dem sich auch das Arbeitsgericht befindet. Katrin Maue-Klaeser

Das in Koblenz verhandelte Verfahren erhielt durch die besondere Konstellation Brisanz: Der Arbeitnehmer, der gegen die Verbandsgemeinde klagt, bei der er angestellt ist, kandidiert als Bürgermeister – er will neuer Chef dieser Verwaltung werden.

Das Verfahren ist für das Arbeitsgericht Koblenz Standard: Ein Arbeitnehmer klagt gegen seine Kündigung, der Arbeitgeber beruft sich auf betriebliche Änderungen und will das Anstellungsverhältnis beenden. Das Verfahren, das in Koblenz verhandelt wurde, erhielt allerdings durch eine besondere Konstellation seine Brisanz: Der Arbeitnehmer, der gegen die Verbandsgemeinde klagt, bei der er angestellt ist, kandidiert inzwischen als Bürgermeister – er ...







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