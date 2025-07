Die medizinische Versorgung der Menschen in der Verbandsgemeinde Selters ist den Kommunalpolitikern dort ein wichtiges Anliegen. Mit einer eigenen Förderung will die VG sich für Haus- und Fachärzte attraktiver machen – so weit, so bekannt. Für die Finanzierung dieser Offensive hat sich die VG Selters allerdings etwas für den Westerwaldkreis Neues einfallen lassen: eine zweckgebundene Sonderumlage.

„Die medizinische Versorgung unserer Bürger macht uns Sorgen.“ Mit diesen Worten leitet Bürgermeister Oliver Götsch die Beratung im Selterser Verbandsgemeinderat über die Förderrichtlinie und die Sonderumlage ein. „Wir wollen nicht warten, bis nichts mehr geht“, betont Götsch.

Auch Anstellung eines Nachwuchsarztes wird gefördert

Um die fach- und hausärztliche Versorgung sicherzustellen, sieht die Förderrichtlinie vor, einmalig bis zu 100.000 Euro bei Eröffnung oder Erhalt einer Praxis („für jede erste Arztstelle mit kassenärztlicher Zulassung“) dazuzugeben sowie einmalig bis zu 50.000 Euro bei Einrichtung einer Arztstelle in einer bestehenden oder neu gegründeten Praxis („jede weitere Arztstelle mit kassenärztlicher Zulassung“).

Die Förderrichtlinie umfasst einen weiteren Punkt mit Blick auf Berufsanfänger: „Die Verbandsgemeinde Selters gewährt pro Haus- oder Facharztpraxis sowie Medizinischem Versorgungszentrum für die Anstellung einer Weiterbildungsassistentin/eines Weiterbildungsassistenten (Arzt in Weiterbildung oder Assistenzarzt, d. Red.) eine monatliche finanzielle Förderung von maximal 625 Euro für die maximale Dauer von zwei Jahren.“ Den Entwurf präsentiert der Bürgermeister dem Gremium.

Gemeinden werden nach Größe und Steuerkraft beteiligt

Zur Umsetzung dieser Förderung hat der Haupt- und Finanzausschuss dem VG-Rat empfohlen, eine Sonderumlage von den VG-angehörigen Gemeinden zu erheben. Die Höhe der Umlage soll 300.000 Euro betragen, die zu zahlenden Gemeindeanteile berechnen sich je zur Hälfte nach Einwohnerzahl und Steuerkraftmesszahl. Auszahlungen aus der Rücklage sollen nach Maßgabe der Förderrichtlinie erfolgen und im Rahmen der Haushaltsführung wieder ausgeglichen werden.

Die kleinste Gemeinde Steinen (235 Einwohner, Steuerkraftmesszahl 213.477 Euro) würde demnach 3248 Euro an Sonderumlage zahlen, Maroth als Ort mit der geringsten Steuerkraft (252 Einwohner; 167.679 Euro) gäbe 3153 Euro zur Umlage. Der größte Ort Herschbach (3065 Einwohner; 4.899.887 Euro) wäre mit 53.822 dabei, als Gemeinde mit der höchsten Steuerkraft Selters (3010 Einwohner; 12.759.936 Euro) mit dem höchsten Anteil von 95.870 Euro. Festgelegt ist auch: „Die Erhebung der Sonderumlage steht unter dem Vorbehalt einer Zustimmung der verbandsangehörigen Gemeinden.“

„16.500 Einwohner müssen versorgt sein.“

Hanno Steindorf, FWG

Sowohl CDU-Fraktionschef Peter Aller als auch Hanno Steindorf für die FWG-Fraktion sprechen von einer weitsichtigen, vorausschauenden Maßnahme. „16.500 Einwohner müssen versorgt sein“, sagt Steindorf und ergänzt: „Die Umlage kommt den Gemeinden zugute – wenn die Situation besser ist, können wir sie wieder zurückführen.“ Aller will wissen, was geschieht, falls eine Praxis nicht gut läuft, schließt und mit der Förderung wieder eröffnen will.

Götsch hebt hervor, dass individuelle Lösungen durch die „bis zu“-Formulierung möglich seien. Ein Rechtsanspruch sei aus der Richtlinie nicht ableitbar. FDP-Fraktionsvorsitzender Kay Ortseifen fragt, ob die Zahl der Teilnehmer geschränkt werden soll: „Zehn Praxen sind zu viel – wie viele wollen wir fördern?“, präzisiert er.

„Dass wir hier zu viele Ärzte haben, wird nicht passieren.“

Axel Spiekermann, CDU

Nach Götschs Einschätzung genügen die Höhe der Sonderumlage und die Kassenzulassung als Deckelung. Er betont: „Die Förderung lockt, wir sind auf einem hohen Level.“ Annette Aller (CDU) findet, die Gesundheit „sollte uns das wert sein“. Beigeordneter Axel Spiekermann hält fest: „Dass wir hier zu viele Ärzte haben, wird nicht passieren.“

Der Bürgermeister hält fest, dass die zweckgebundene Sonderumlage der Lastenverteilung dienen soll und alle davon profitieren. Sowohl die Förderrichtlinie als auch die Sonderumlage beschließt der VG-Rat schließlich einstimmig.

Förderung kann rückwirkend beantragt werden

Die Gemeinde Herschbach hat zum Erhalt des dortigen Medizinischen Versorgungszentrums aus dem Verbund Dierdorf/Selters einen fünfstelligen Betrag eingesetzt, wie Ortsbürgermeister und VG-Beigeordneter Axel Spiekermann in der Sitzung des Verbandsgemeinderates berichtet. Unter anderem aus diesem Grund soll die Förderung für die ärztliche Versorgung auch rückwirkend beantragt werden können, sagt VG-Bürgermeister Oliver Götsch. Die Förderrichtlinie, die der VG-Rat einstimmig verabschiedet hat, soll am 1. Januar 2026 in Kraft treten.