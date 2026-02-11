Sonderumlage im Haushaltsplan
VG Selters will Ärzte mit Förderprogramm anlocken
Ein neues Instrument zur Förderung der ärztlichen Versorgung ihrer Bürger hat die Verbandsgemeinde Selters im Haushaltsplan verankert.
Stephan Jansen/dpa. picture alliance/dpa

Eine zunächst umstrittene Sonderumlage ist nun Bestandteil des Haushaltsplans der Verbandsgemeinde Selters: Die sammelt bei ihren Ortschaften insgesamt 300.000 Euro ein, um für die Niederlassung und Anstellung von Ärzten attraktiver zu werden.

Die Sicherung der medizinischen Versorgung steht in der Verbandsgemeinde Selters von diesem Jahr an auf einem neuen Standbein: Die von der Verwaltung angeregte Sonderumlage hat nach anfänglicher Skepsis insbesondere in der Stadt Selters alle Hürden genommen und ist Bestandteil des Haushaltsplans der VG für 2026.

