Bitte um Hinweise auf Halter VG Selters ermittelt nach Beißvorfall unter Hochdruck 25.11.2025, 14:00 Uhr

i Ein Häufchen Elend: Tyra hat viele und tiefe Bisswunden erlitten. Knapp zehn Tage nach dem Angriff auf sie verlor sie den Kampf um ihr Leben. Die Verbandsgemeinde Selters ermittelt mit Hochdruck. Nicole Eiers

Ein aggressiver Hund und ein flüchtiger Halter versetzen Selters seit einem tödlichen Beißvorfall in Alarmbereitschaft. Trotz intensiver Ermittlungen fehlt von beiden jede Spur. Jetzt bittet die Verbandsgemeinde um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach dem Beißvorfall in Selters sind viele Bürger besorgt um ihre Hunde und ihre Kinder. Doch Oliver Götsch, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Selters, beruhigt: „Der Schutz der Bevölkerung hat für uns höchste Priorität.“ Auf Nachfrage unserer Zeitung informiert er über den aktuellen Sachstand rund um den Angriff eines nicht angeleinten Hundes – vermutlich ein Staffordshire Bullterrier – auf Windhundmischlingshündin Tyra.







Artikel teilen

Artikel teilen