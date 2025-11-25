VG Selters ermittelt nach Beißvorfall unter Hochdruck 

Ein aggressiver Hund und ein flüchtiger Halter versetzen Selters seit einem tödlichen Beißvorfall in Alarmbereitschaft. Trotz intensiver Ermittlungen fehlt von beiden jede Spur. Jetzt bittet die Verbandsgemeinde um Hinweise aus der Bevölkerung.
Nach dem Beißvorfall in Selters sind viele Bürger besorgt um ihre Hunde und ihre Kinder. Doch Oliver Götsch, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Selters, beruhigt: „Der Schutz der Bevölkerung hat für uns höchste Priorität.“ Auf Nachfrage unserer Zeitung informiert er über den aktuellen Sachstand rund um den Angriff eines nicht angeleinten Hundes – vermutlich ein Staffordshire Bullterrier – auf Windhundmischlingshündin Tyra.