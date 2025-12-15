VG Rennerod ist auch in Krisenzeiten finanziell gesund

Während andernorts wirtschaftlich schwierige Zeiten anbrechen, steht die Verbandsgemeinde Rennerod finanziell weiterhin gut da. Das zeigt ein Blick in den neuen Haushaltsplan, der nun beschlossen wurde.
Lesezeit 3 Minuten
Die Verbandsgemeinde (VG) Rennerod weist auch 2026 einen ausgeglichenen Haushalt auf. Das verkündete VG-Bürgermeister Gerrit Müller in der letzten Sitzung des Jahres 2025. Dank einer soliden, vorausschauenden Finanzpolitik und zielgerichteter Schwerpunktsetzung sei die Verbandsgemeinde gut für die Zukunft gewappnet, so der Bürgermeister.