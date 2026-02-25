Ein starkes Zeichen pro medizinischer Versorgung in der Region: Gremium stimmt der finanziellen Unterstützung für die Errichtung des geplanten Gebäudes zu, in welchem künftig mehrere Ärzte ihren Sitz haben sollen.
Einen wichtigen Schritt dafür, dass in Westerburg ein Gesundheitszentrum errichtet werden kann, hat der Verbandsgemeinderat Westerburg gemacht, indem er finanzielle Unterstützung für die Errichtung des geplanten Neubaus und Geld für den Erwerb des Grundstückes befürwortet.