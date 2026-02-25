Medizinische Versorgung VG-Rat Westerburg unterstützt Gesundheitszentrum Angela Baumeier 25.02.2026, 17:00 Uhr

i In Westerburg soll ein Gesundheitszentrum errichtet werden. Jetzt hat der Verbandsgemeinderat über die finanzielle Beteiligung entschieden und für die Bereitstellung von zwei Millionen Euro für den Bau und 630.000 Euro für den Erwerb des Grundstücks gestimmt. Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Ein starkes Zeichen pro medizinischer Versorgung in der Region: Gremium stimmt der finanziellen Unterstützung für die Errichtung des geplanten Gebäudes zu, in welchem künftig mehrere Ärzte ihren Sitz haben sollen.

Einen wichtigen Schritt dafür, dass in Westerburg ein Gesundheitszentrum errichtet werden kann, hat der Verbandsgemeinderat Westerburg gemacht, indem er finanzielle Unterstützung für die Errichtung des geplanten Neubaus und Geld für den Erwerb des Grundstückes befürwortet.







