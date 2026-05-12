Eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe im Verbandsgemeinderat Hachenburg hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie eine faire Debattenkultur in den Gremien gestärkt werden kann. Das Ergebnis der Beratungen liegt jetzt vor.
Lesezeit 2 Minuten
Bei zwei Enthaltung hat der Verbandsgemeinderat Hachenburg in seiner jüngsten Sitzung einen von einer fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe erarbeiteten Verhaltenskodex für die Arbeit in den Gremien angenommen. Die Erstellung des Kodex’ wurde durch eine Kooperation des rheinland-pfälzischen Landtags mit der Körber-Stiftung gefördert und erfolgte im Rahmen der Initiative „Respekt im Rat“.