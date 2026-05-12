Für faire Debattenkultur VG-Rat Hachenburg gibt sich einen Verhaltenskodex Nadja Hoffmann-Heidrich 12.05.2026, 13:00 Uhr

i Im Rahmen der Initiative "Respekt im Rat" hat sich der Verbandsgemeinderat Hachenburg fraktionsübergreifend selbst einen Verhaltenskodex zur Debattenkultur in den Gremien gegeben. Nadja Hoffmann-Heidrich

Eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe im Verbandsgemeinderat Hachenburg hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie eine faire Debattenkultur in den Gremien gestärkt werden kann. Das Ergebnis der Beratungen liegt jetzt vor.

Bei zwei Enthaltung hat der Verbandsgemeinderat Hachenburg in seiner jüngsten Sitzung einen von einer fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe erarbeiteten Verhaltenskodex für die Arbeit in den Gremien angenommen. Die Erstellung des Kodex’ wurde durch eine Kooperation des rheinland-pfälzischen Landtags mit der Körber-Stiftung gefördert und erfolgte im Rahmen der Initiative „Respekt im Rat“.







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