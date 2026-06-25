Die Diskussion um eine mögliche Umwandlung des Rasen- in einen Kunstrasenplatz im Schulzentrum Bad Marienberg sorgte im VG-Rat für kontroverse Debatten. Am Ende scheiterte der Antrag der SPD deutlich.
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So heiß das Wetter draußen war, so heiß wurde drinnen über das Thema „Umwandlung des Rasenplatzes im Schulzentrum Bad Marienberg in einen Kunstrasenplatz“ diskutiert. Und das Abstimmungsergebnis fiel eindeutig aus. Die Mehrheit der Ratsmitglieder des Verbandsgemeinderats Bad Marienberg stimmten gegen den SPD-Antrag.